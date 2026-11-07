Szűcs Gábor: Aránytalan Pócs János háromnapos kitiltása az Országgyűlésből

A képviselői mandátummal járó jogok és kötelezettségek gyakorlását csak szélsőséges esetben lehet korlátozni – hangsúlyozta Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője, reagálva arra, hogy Pócs Jánost három ülésnapra kitiltották az Országgyűlésből.

A politikus szerint a döntés aránytalan, hiszen a képviselők feladata, hogy a magyar embereket képviseljék a parlamentben. Hozzátette: amennyiben egy képviselőt kizárnak a parlamenti munkából, azzal a választópolgárok képviselethez való joga is sérülhet.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter hétfőn kezdeményezte a házbizottság összehívását, mert állítása szerint Pócs János szabálytalanul járt el az egyik parlamenti szavazás során. Az eset nyomán a házelnök három ülésnapra kitiltotta a fideszes politikust az Országgyűlésből.

Szűcs Gábor ugyanakkor kettős mércét emlegetett. Felidézte, hogy egy korábbi esetben egy képviselő a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét használva adta le a voksot, ám ennek az ügynek – megítélése szerint – semmilyen következménye nem lett. Az érintett képviselő még szóbeli figyelmeztetést sem kapott.

A fideszes politikus úgy véli, a parlamenti szabályokat mindenkire azonos mércével kell alkalmazni, a képviselői jogok korlátozása pedig nem lehet aránytalan vagy politikai alapú.