Hajléktalanok vették birtokba a legendás diszkót, de már elkezdődött a bontás

Az egykor oly felkapott diszkó egy ideje bezárt, majd az utóbbi időben hajléktalanok otthona lett. A békéscsabai Kazinczy és az Őr utca sarkán lévő volt szórakozóhelyen jelentős fejlesztést készítenek elő, és már el is kezdődött az épület bontása.

Fotó: Bencsik Ádám / Beol.hu

A héten több munkás és markoló is dolgozott a területen, elkezdték bontani a tetőszerkezetet, majd a falakat, miközben az újrahasznosítható téglákat próbálták megmenteni más építkezések számára. Jelen állás szerint a békéscsabai diszkó helyén majd társasház fog épülni.

A bontással kapcsolatban további információkat a Beol.hu portálon olvashatnak, illetve látványos képgalériát is találnak róla!