Mintegy 20 milliárd eurónyi pénzt szállíthattak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül

Több mint ezer pénzszállítás történhetett Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába az orosz–ukrán háború kitörése óta. Az állítás Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkárától származik, aki szerint a szállítmányok összértéke elérheti a 20 milliárd eurót.

A politikus beszámolója szerint a hatalmas összegeket készpénz, bankjegykötegek és aranyrudak formájában juttatták el Ukrajnába, Magyarországon keresztül. Hafenecker azt állítja, hogy az osztrák szövetségi kormány nem tudja megmondani, kik indították a szállítmányokat, illetve kik voltak azok címzettjei.

Az FPÖ főtitkára szerint különösen aggályos, hogy miközben az Európai Unióban rendkívül szigorú pénzügyi és pénzmosás elleni szabályozás van érvényben, ekkora értékű pénzmozgások történhetnek anélkül, hogy azok hátteréről egyértelmű információk állnának rendelkezésre.

Hafenecker közölte: pártja továbbra is napirenden tartja az ügyet, amely Ausztriában már jelentős sajtóvisszhangot kapott. Elmondása szerint az ország legnagyobb napilapja is címlapon foglalkozott a kérdéssel.

A politikus szerint tisztázni kell, honnan származik a mintegy 20 milliárd euró, kik rendelkeztek az összegek felett, és kikhez kerültek a szállítmányok. Az állítások és a pénzmozgások pontos hátterének tisztázása ugyanakkor további hivatalos információkat és dokumentumokat igényel.