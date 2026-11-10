Szentkirályi Alexandra: Nem hiba történt, hanem súlyos bűn

Egyértelmű, hogy politikai befolyás és nyomásgyakorlás áll a Tiszás ügynökbotrány hátterében – jelentette ki Szentkirályi Alexandra. A Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: a legújabb botrány tisztán megmutatja, hogy jelenleg egy újkommunista tempó zajlik a Tiszában, ugyanis mindenáron megpróbálják elterelni a figyelmet arról, amiről nem szeretnének beszélni.

– A politikai befolyás és nyomásgyakorlás teljesen egyértelműen tetten érhető, hiszen a közgyűjteményi dolgozók szakszervezete ma kiadott egy közleményt, erre szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, mert ez feketén-fehéren bemutatja azt, hogy hogyan zajlik az újkommunista tempó, pontosan úgy, ahogy a régi kommunistáknál zajlott. Politikai nyomásgyakorlás és politikai befolyás annak érdekében, hogy eltereljék a figyelmet arról, amiről nem szeretnének beszélni – vélekedett Szentkirályi Alexandra.

Összemosták az áldozatokat a tettesekkel

A Fidesz országgyűlési képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-kormány mindent elkövet azért, hogy elkerüljék a felelősségre vonást.

– Nem egy hiba történt, hanem egy súlyos bűn: összemosták az áldozatokat a tettesekkel. Nem csak Lezsák Sándorról van szó, számos szívfacsaró történet látott napvilágot a közelmúltban – szögezte le Szentkirályi Alexandra, aki szerint a kormányzati szereplők gyáva módon próbálják maguk elé tolni a szakembereket, és mögéjük bújnak a felelősség elől.