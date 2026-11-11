Szakmai egyeztetést sürget az ÁSZ elnöke

Szakmai párbeszédet és megalapozott értékelést vár a kormánytól Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke, mielőtt a miniszterelnök bírálatot fogalmaz meg az intézmény működésével kapcsolatban. A számvevőszék vezetője szerint az eddigi politikai kritikák úgy érkeztek, hogy előtte senki nem kérte ki a szervezet szakmai álláspontját.

Mint ismert, Magyar Péter hétfőn a parlamentben világossá tette, hogy személyi változásokat szeretne elérni a közintézmények vezetésében, köztük az Állami Számvevőszéknél is. Windisch László szerint azonban a miniszterelnök részéről eddig úgy hangzottak el bírálatok, hogy azokat nem előzte meg érdemi szakmai egyeztetés vagy értékelés.

Az ÁSZ elnöke kiemelte: az intézményt természetesen érheti politikai kritika, hiszen a közpénzek ellenőrzését végző szervezet működéséről a politikusoknak is lehet véleményük. A bírálatoknak azonban szerinte tényeken és szakmai alapokon kell nyugodniuk.

Windisch László arról is beszélt, hogy a bizottsági ülésen már ismertették szakmai válaszaikat, a bizottság alelnökétől pedig egy részletesebb kérdéssort is várnak, amelyre írásban reagálnak majd. Ezt előrelépésnek nevezte, mivel állítása szerint a korábbi politikai bírálatok előtt egyetlen kérdést sem kaptak.

Az ÁSZ elnöke hangsúlyozta: nem a kritikát kifogásolja, hanem annak módját. Álláspontja szerint minden, az intézmény működését érintő döntést és értékelést meg kellene előznie a szakmai párbeszédnek.