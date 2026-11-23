A mai parlamenti ülésen számos téma szóba került Ukrajnától kezdve a kárpátaljai magyarokon át az uniós és a magyar költségvetésig. A miniszterelnökről, Magyar Péterről festett portré, valamint Seszták Miklós, illetve Fabó György milliárdos is téma volt az Országgyűlésben.

A kormányfő igyekezett a saját narratívája szerint keretezni az elásott milliárdok történetét, és elterelni a figyelmet az újabb fejleményekről, amire reagált a Fidesz frakcióvezetője, Bóka János.

A parlamentben történteket elemezte Viszonválasz című műsorunkban Gajdics Ottó újságíróval és Both Hunorral, az Ellenpólus operatív vezetőjével Gulyás Áron.