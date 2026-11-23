Az elmúlt 15 évben még sosem kellett hiba miatt hazaküldeni a közönséget -fogalmazott az Operaház menesztett főigazgatója, miután technikai hiba miatt elmaradt a Diótörő vasárnap délelőtti előadása. Ókovács Szilveszter visszautasította a vádakat, miszerint a volt vezetés tehet arról, hogy nincs karbantartási szerződés.

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint egy ilyen eset után Magyar Péter biztosan azonnal kirúgta volna az Operaház főigazgatóját, ha még Ókovács Szilveszter lenne a székben.