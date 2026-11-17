A gazdasági növekedés belassult - emelte ki az országgyűlésben a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János kiemelte, hogy ez a probléma azóta van jelen, amióta Magyar Péter kormányoz.

A politikus kiemelte, hogy ez halaszthatatlan ügy, ami a Tisza-kormányt egyáltalán nem érdekli. Bóka János úgy fogalmazott, hogy a jövő évi költségvetés sem biztató, ugyanis a javaslat minden embertől elvesz, és nem teljesíti a választás előtti ígéreteket.