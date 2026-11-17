Rétvári Bence: A Tisza-kormány becsapja a nyugdíjasokat és újabb terheket ró a családokra
A Tisza ígéretei és intézkedései köszönőviszonyban sincsenek.
A Tisza-kormány megtéveszti a magyar embereket - erre a KDNP frakcióvezetője hívta fel a figyelmet, a Parlamentben a napirend előtti felszólalásokban. Rétvári Bence emlékeztetett, hogy Magyar Péter nem tartja be ígéreteit.
A politikus kiemelte, hogy a kormányfő átvágja a nyugdíjasokat, kivezetik az árrésstopot, mindemellett elveszik a kétgyermekes 40 év feletti édesanyák adómentességét is, ami jelentős összeget vesz el a családoktól.