Ezt az egyszavas tanácsot kapta Orbán Viktortól Pócs János

– Körülbelül két hónappal ezelőtt egy kormányülés úgy kezdődött, hogy Magyar Péter őrjöngve közölte: „Pócsot ki kell lőni, Pócsról találni kell valamit!” Azóta folyamatosan keresnek rajtam fogást, helyben és a Parlamentben egyaránt. Volt, hogy egyetlen nap alatt három feljelentés érkezett ellenem – nyilatkozta Pócs János az Origónak. A fideszes képviselő szerint le akarják vadászni őt, amit pedig a kormánypárt csinál, az nem elszámoltatás, hanem leszámolás.

Pócs János az interjúban részletesen elmondta, mi minden előzte meg azt a büntetést, amelyet Forsthoffer Ágnes rótt ki rá. A képviselő beszélt az Orbán Áron elleni eljárásról is.

– Átléptek egy olyan határt, amelyet az elmúlt három-négy évtizedben senki nem lépett át. Utoljára a Rákosi-korszakban, az ÁVH idején fordult elő, hogy ha valakivel nem bírtak, akkor elővették a családját. Most pontosan ugyanezt látjuk – fogalmazott Pócs János, aki egy megdöbbentő összefüggésre is felhívta a figyelmet.

Hogy pontosan mit szűrt le az Orbán Viktor édesanyját a templomból kijövet lerohanó kormánypárti sajtó egyik kérdéséből, illetve milyen egyszavas tanácsot kapott magától Orbán Viktortól, elolvashatják az Origó interjújában!