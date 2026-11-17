Az Országgyűlés háromnapos vitát tart a 2027-es költségvetésről, összesen harminc órája van a képviselőknek a büdzsé tervezetének megtárgyalására.

– Szembesítjük a Tisza-kormányt azokkal az ígéreteikkel, amiket ők a kampányban tettek, és azokkal a tényekkel, amiket a 2027-es költségvetés tartalmaz, és amiről 2026 április 12. előtt nem beszéltek – fogalmazott Panyi Miklós, aki emlékeztetett arra is, hogy nemhogy a kampányban Magyar Péter által emlegetett 480 forintos benzinár nem valósult meg, hanem most már nincs benzinárstop sem.

Az országgyűlési képviselő szerint az árrés kivezetése azt is maga után vonja, hogy jelentősen fognak növekedni a családok terhei.

A Tisza-kormány becsapta az embereket

Panyi Miklós figyelmeztetett, a Tisza-kormány költségvetési tervezete 26 adóemelést tartalmaz, ami meg fog jelenni a szolgáltatások áraiban és a gazdasági teljesítményben is, ráadásul olyan szektorokat készülnek megadóztatni, amelyek megsarcolása vissza fogja fogni a gazdasági növekedést.

Panyi szerint a Tisza-kormány becsapta az embereket, mivel a kampányban tett béremelési ígéretek sem valósultak meg, százalékosan csak ezeknek mintegy fele-harmada vált valóra.

– Ezek a döntések rosszak, mert a családokat terhelik, a családokat adóztatják, a vállalkozókat adóztatják, emiatt a gazdasági teljesítmény sérülni fog. Elhibázott adópolitikát hajtanak végre, és nem tartják be az ígéreteiket – összegzett Napindító című műsorunkban Panyi Miklós.