Újabb szankciókat vet ki Oroszországra az Európai Unió

Újabb, összesen 113 személyt és szervezetet érintő szankciós intézkedésekről állapodott meg az Európai Unió Oroszországgal szemben. A büntetőintézkedések elsősorban online kereskedelmi vállalatokat, valamint az orosz olajexportot segítő úgynevezett árnyékflotta szereplőit célozzák.

A szankciós listára 12 személy és 101 szervezet kerül fel. Az érintettek között olyan, az Egyesült Arab Emírségekben, Kínában, a Seychelle-szigeteken és Ománban működő vállalatok is vannak, amelyek orosz eredetű olajtermékeket vásárolnak. A listán szerepel az orosz Wildberries online kereskedelmi vállalat vezérigazgatója is.

Az uniós külügyminiszterek szerint az intézkedésekkel továbbra is nyomást kívánnak gyakorolni Moszkvára, különösen azokat a pénzügyi csatornákat célozva, amelyek hozzájárulnak az orosz háborús erőfeszítések finanszírozásához.

A Kreml ugyanakkor bírálta az újabb szankciókat. Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint az Oroszországra nehezedő nyomás és Ukrajna feltétel nélküli támogatása nem segíti elő a békefolyamatot, hanem inkább annak akadályozására utal.

Az újabb intézkedések elfogadása egyben előkészíti a 22. uniós szankciós csomagról szóló további egyeztetéseket is.