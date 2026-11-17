A leálló budapesti beruházások miatt egyre kevesebb a munka az építőiparban, az észak-magyarországi vállalkozók már a túlélésért küzdenek – közölte az egyik vállalkozó a Hír Tv-vel. A helyszínen forgató stábunknak vállalkozók arról számoltak be, hogy elfogytak a megrendelések, ezért létszámleépítésre kényszerülnek. Az ÉVOSZ elnöke pedig szintén arról beszélt, hogy elfogyott a munka.

Az adóemelés mindenkit tönkre tesz – jelentette ki korábban Orbán Viktor az Ultrahangnak adott interjújában. A volt kormányfő emlékeztetett: kabinetjének a fő célja az volt, hogy létrehozza a munkaalapú gazdaságot. Ennek eléréséhez pedig az adócsökkentés eszközét választották.

– Azzal ki jár jól, hogy mondjuk Nógrád megyében azt látom, reggel nem mennek el dolgozni az emberek a budapesti beruházásokhoz, mert nincsenek, hanem otthon ülnek? Azzal ki jár jól? Hát az a segédmunkás, meg szakmunkás, akinek eddig volt munkája, most meg nincs, az biztos nem jár jól – fogalmazott ebben az interjúban Orbán Viktor.

Egyre kevesebb a megrendelés

Nagy bajban lehetnek az építőipari vállalkozások. Éves szinten több mint 34 százalékkal esett vissza az új szerződések volumene a KSH adatai szerint, sőt egy felmérésből az is kiderült, hogy a cégek fele leépítést tervez. Stábunk felkereste a leginkább érintett terület, Észak-Magyarországot.

Egy általunk megkérdezett építőipari vállalkozó is arról beszélt, hogy egyre fogyatkoznak vidéken és a fővárosban is az építóipari munkák.

– Már Budapesten sincs munka, a nagy építkezések le vannak állítva. A pénzek nincsenek kifizetve – mondta el Szabó Ádám.

– Több mint tíz éve építőipari kivitelezést csinálunk, sajnos körülbelül még az utolsó fázisok vannak, amit a volt kormány támogatásaiból megmaradt. Kedvezményes hitelek, lakásfelújítás, otthontámogatások, ha ezeket befejezzük, új megrendelések nincsenek, és nem is várhatóak – vázolta Szabó Ádám építőipari vállalkozó, aki hozzátette, nekik majd létszámot kell csökkenteniük. Esetük nem egyedi, más vállalkozásoknál is hasonló a helyzet – tette hozzá.