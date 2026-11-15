Erzsébet téri halálos késelés: megáll a jogos önvédelem?

Halálra késeltek egy fiatal fiút 2023 februárjában a budapesti Erzsébet téren. A gyilkossággal vádolt K. Zsolt szerint csak védekezett, amikor halántékon szúrta Martint. A legutóbbi tárgyaláson kamerafelvételeket vetítettek le, de az ügyvédek egészen mást láttak a képsorokon.

Az Erzsébet téri késelés ügyében egyelőre nem született ítélet. Az ügyészség szerint K. Zsolt folytatni akarta a verekedést, védője viszont kitart amellett, hogy védencét megtámadták, és a fiú jogos védelmi helyzetben használta a kését. A tárgyalás 2027. március 25-én, további kamerafelvételek megtekintésével és perbeszédekkel folytatódik.