Donbasz ára lenne a NATO-tagság?

A Donbasz jövőjét és a NATO-tagság lehetőségét kapcsolta össze Zelenszkij az abu-dzabi béketárgyalások után. Siklósi Péter a Láncreakcióban vitatta, hogy valódi amerikai javaslat született volna. A szakértő szerint elképzelhető, hogy Jared Kushner mindössze egy informális kérdést tett fel, amelyből az ukrán elnök saját céljait szolgáló politikai feltételt formált. A feltételezett folyosói beszélgetés körülményei azonban nem igazoltak. A HírTV korábbi kapcsolódó műsora.

Donbasz: ki ígérhet NATO-tagságot, és milyen felhatalmazással?

A kérdés azért különösen fontos, mert a NATO-tagság nem egyetlen amerikai tárgyaló döntése: a csatlakozáshoz valamennyi szövetséges egyetértése szükséges. Zelenszkij átfogó biztonsági garanciák és megfelelő feltételek esetén népszavazást is kilátásba helyezett. Siklósi értelmezése szerint az ukrán elnök így olyan követelést helyezett az asztalra, amelynek teljesítésére jelenleg nincs biztosíték. Az amerikai fél nem erősítette meg, hogy hivatalos ajánlatot tett volna. A Reuters tudósítása.