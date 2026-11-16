Seszták Miklós: kié a 6,5 milliárd?

Seszták Miklós neve mellé Magyar Péter már odatette a megtalált 6,5 milliárd forint történetét: a volt miniszter „földből kiásott milliárdjairól” írt. Unger Anna, a hivatal vezetője viszont az RTL-nek kijelentette: „Nem tudjuk, hogy ez kinek a pénze.” Szerinte a rejtekhelyek sem feltétlenül köthetők Sesztákhoz. A lefoglalt készpénz léte bizonyított, tulajdonosa egyelőre nem. A HírTV kapcsolódó tudósítása.

Seszták Miklós ügye: hol a bizonyíték?

Seszták Miklós ellen büntetőeljárás zajlik korrupció gyanúja miatt; a pénz eredetét és tulajdonjogát a hatóságoknak kell bizonyítaniuk. A Fidesz politikai színház kifejezéssel bírálta Magyar Péter fellépését, a miniszterelnök pedig a nyomozás érdekeire hivatkozott. Unger szerint a nyomozók tudták, hol keressenek, de az eljárás részleteit nem hozhatja nyilvánosságra. A kérdés ettől még megmarad: milyen bizonyíték alapján beszélt Magyar Seszták pénzéről tényként? Az RTL-interjúról készült beszámoló.