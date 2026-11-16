Saját korábbi szavai hozhatják kellemetlen helyzetbe a Tisza kormányszóvivőjét

A jelenleg a Tisza-kabinet kormányszóvivőjeként dolgozó politikus 2024 szeptemberében, még az ATV műsorvezetőjeként arról beszélt: Magyar Péternek a Fidesz folyamatos hibáztatása helyett konkrét politikai megoldási javaslatokkal kellene előállnia.

Köböl Anita akkor a családvédelem és a nők, illetve a családon belüli bántalmazás elleni fellépés példáját említette. Szerinte Magyar Péternek olyan világos politikai elképzeléseket és terveket kellene bemutatnia, amelyek valódi válaszokat adnak ezekre a problémákra.

Úgy fogalmazott, nem lehet hosszú távon kizárólag azzal magyarázni a nehézségeket, hogy mindenért a Fidesz felelős, mert a választók idővel belefáradhatnak ebbe a fajta védekezésbe.

A korábbi kijelentés különösen érdekes annak fényében, hogy Köböl Anita ma már a Tisza-kabinet kormányszóvivője. Ebben a pozícióban éppen az lenne a feladata, hogy a kormány intézkedéseiről, döntéseiről és azok hátteréről tájékoztassa a nyilvánosságot.