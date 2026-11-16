Hangzavar a parlamentben: a házelnöknek kellett rendre utasítania a képviselőket

Elszabadultak az indulatok az Országgyűlés mai ülésén: a folyamatos bekiabálások és hangoskodás miatt Forsthoffer Ágnes házelnöknek többször is közbe kellett avatkoznia. A zajongás olyan mértékűvé vált, hogy a Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének felszólalását sem lehetett megfelelően hallani.

A házelnök végül rendre utasította a képviselőket, köztük a Tisza Párt politikusait és a miniszterelnököt is. Forsthoffer Ágnes méltatlannak nevezte a kialakult helyzetet, és hangsúlyozta, hogy ilyen körülmények között nem lehet folytatni a parlamenti munkát.

Gyakorlatilag mindenkit figyelmeztetésben kell részesítenem, mert mindenki kiabál és nem figyel oda, és méltatlanul viselkedik az üléstermi munkához

– fogalmazott a házelnök.

Azt is jelezte, hogy mindaddig várakoznak, amíg a frakcióvezető meg nem kapja a lehetőséget felszólalása megtartására. Hozzátette: az elvesztegetett időt természetesen visszaadják a felszólalónak.