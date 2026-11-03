Feledy Botond menesztése csak a kezdet? Magyar Péter további következményeket ígért

"Nehéz döntés volt és mégis gyorsan megszületett" -így reagált a miniszterelnök Feledy Botond felmentésére.

Magyar Péter szerint Feledy mindenki által elismerten jó szakember, de mint írta: a rendszerváltás után nem lehet vezető az, aki eltitkolja, hogy az előző kormánytól közpénzt kapott. A kormányfő azzal magyarázkodott, hogy sokan voltak fideszesek, ő maga is. Csakhogy ezt ők soha nem titkolták.

Magyar Péter elmondása szerint igyekeztek méltányosan eljárni, és felajánlották Feledy Botondnak a lemondás lehetőségét, aki ezzel nem élt. Hozzátette: a folyamatban lévő átvilágítások során más hasonló esetekben is ugyanilyen következményekre lehet számítani.