Amint arról korábban beszámoltunk, közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról döntött nyílt pályázat nélkül a Nagy Ervin vezette kulturális államtitkárság, a döntést már tiszás körökben is botrányosnak értékelték. Ifjabb Lomnici Zoltán elemezte a szituációt.

Az alkotmányjogász szerint a helyzet egyszerű: a Hankóügyben mutattak egy mintát az igazságszolgáltatás egyes szereplői, akkor egy konkrét esetben büntetőeljárás indult – igaz, sokak szerint bizonyos részeit illetően alaptalanul. Ha Nagy Ervin ügyében hűtlen kezelés miatt nem indul eljárás, akkor Hankó Balázzsal és a társaival szemben az összes koncepciós eljárást meg kell szüntetni – vélekedett Ifjabb Lomnici Zoltán.

Ha ebben az ügyben Nagy Ervin kapcsán arra a következtetésre jutnak, hogy önmagában a politikai döntés csak politikai felelősséggel jár – amit nem is tudunk micsoda –, és a jogi felelősség nem állja meg a helyét, akkor az Hankó Balázsékra is ugyanúgy vonatkozik.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint akár hivatalból is nyomozhatna az ügyszég, viszont a nyomozó hatóságokra olyan nyomás nehezedik, hogy a politikailag frekventált ügyekben asszimetria alakult ki. Emiatt tarthatunk tőle, hogy nem lesznek jogi következmények – indokolta az alkotmányjogász, aki beszélt a lehetséges politikai következményekről is, ami akár az is lehet, hogy Tarr Zoltán elbocsáthatja államtitkárát.

– Ez durvább, mint a Hankó-ügy, mert ott volt pályáztatás. Itt több a szabálytalanság, mint, ami szabályos volt – összegzett az ügy kapcsán Ifjabb Lomnici Zoltán, aki az szájzártörvényként emlegetett rendelkezés kapcsán is elmondta gondolatait. Az alkotmányjogász súlyosan foglamazott, szerinte a Tisza számos intézkedése, így a szájzátrövény is valójában a Fidesz-KDNP felszámolásáról szól.

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