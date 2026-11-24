A Fidesz frakcióvezetője videójában felidézte, hogy Magyar Péter a kampányban még azt ígérte: minden adó csökkenni fog, vagy változatlan marad.

Bóka János reagált a mai parlamenti döntésekre, amelyek szerint többek között

Duplájára emelték a KATA-t, ez 138 ezer önfoglalkoztató egyéni vállalkozó adóterhét növeli meg jelentősen

Nem vezették be a 40 év feletti többgyermekes édesanyák SZJA-mentességét

A 40 év alatti többgyermekes édesanyák SZJA-mentességét jelentősen korlátozzák

Kivezetik az árréstopot, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az alapvető élelmiszerek ára tovább emelkedik, a megemelkedett profitot a multik fogják bezsebelni, és ki is viszik azt az országból

Bevezetik magyar adót, amit ők vagyonadónak neveznek, de amellett, hogy ez az adófajta veszélybe sodorja a munkahelyeket és a beruházásokat, sokkal súlyosabban érinti a magyar vállalkozásokat, mint külföldi versenytársaikat

– összegzett Bóka János, aki szerint a Tisza-kormány az adóemelés és a multik kormánya.

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