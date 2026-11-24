Bóka János: A Tisza az adóemelés és a multik kormánya
A Tisza-kormány az adóemelések kormánya – ezt a Fidesz frakcióvezetője mondta miután hozzáfogott a Tisza-kormány az adórendszer felforgatásához. Az országgyűlés keddi ülésén eldőlt, hogy bevezetik az egymilliárd forint feletti nettó vagyonra kivetett vagyonadót, 2027-től 15 százalékra emelik a nagyvállalatok társasági adóját, valamint növelik az innovációs járulékot, a kiskereskedelmi adót és a tranzakciós illeték felső határát is. Januártól újra fizetni kell a reklámadót, emelkedik az alkoholtermékek és a szivarok jövedéki adója, továbbá megszűnik a látvány-csapatsportok tao-támogatási rendszere és kivezetik az árrésstopot.
A Fidesz frakcióvezetője videójában felidézte, hogy Magyar Péter a kampányban még azt ígérte: minden adó csökkenni fog, vagy változatlan marad.
Bóka János reagált a mai parlamenti döntésekre, amelyek szerint többek között
- Duplájára emelték a KATA-t, ez 138 ezer önfoglalkoztató egyéni vállalkozó adóterhét növeli meg jelentősen
- Nem vezették be a 40 év feletti többgyermekes édesanyák SZJA-mentességét
- A 40 év alatti többgyermekes édesanyák SZJA-mentességét jelentősen korlátozzák
- Kivezetik az árréstopot, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az alapvető élelmiszerek ára tovább emelkedik, a megemelkedett profitot a multik fogják bezsebelni, és ki is viszik azt az országból
- Bevezetik magyar adót, amit ők vagyonadónak neveznek, de amellett, hogy ez az adófajta veszélybe sodorja a munkahelyeket és a beruházásokat, sokkal súlyosabban érinti a magyar vállalkozásokat, mint külföldi versenytársaikat
– összegzett Bóka János, aki szerint a Tisza-kormány az adóemelés és a multik kormánya.
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