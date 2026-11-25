Magyar Péter nem adott egyenes válaszokat Kárpátalján Ukrajna finanszírozásáról és uniós csatlakozási folyamatának továbbléptetéséről – írta közleményében a Fidesz. § Az ellenzéki párt szerint óriási terhet róna a magyarokra, ha a Tisza-kormány is kivenné részét az unió által Ukrajnába küldött 45 milliárd eurós hitel finanszírozásából. A Fidesz szerint a magyar miniszterelnök azt sem tisztázta egyértelműen, hogy kormánya az orosz-ukrán háborút kérdésében továbbra is marad a semlegesség pártján, vagy igazodik Brüsszeli elvárásokhoz.

– Mindenekelőtt Ukrajna összehangolja saját jogszabályait az európai jogszabályokkal. Az Európai Unió tagjává szeretnénk válni, és erre talán egy kicsit hamarabb is sor kerül, mint ahogyan azt Magyar Péter miniszterelnök úr említette. Számítunk a támogatására – mondta el Volodimir Zelenszkij.

Ukrán kukorica és olaj érkezhet Magyarországra, Volodimir Zelenszkij pedig egyebek mellett dízelüzemanyagot kért Magyar Pétertől. Az ukrán elnök azt is mondta: hamarabb csatlakozhat Ukrajna az Európai Unióhoz, mint ahogy azt a magyar miniszterelnök gondolja, emellett Volodimir Zelenszkij a beregszászi tájékoztató végén jelezte: úgy illendő, hogy viszonzásul a Tisza-kormány meghívja őt Budapestre. Magyar Péter teljesítette az ukrán elnök kérését.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy mint például Koszovóban, például Bosznia Hercegovinában, úgy tudnának segíteni a béke fenntartásában Ukrajnában is a magyar katonák.

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