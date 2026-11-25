Nagy Viktor elmondta, az ukrán mezőgazdaságban akár 20 éve betiltott növényvédőszereket is használnak napi szinten, amelyek hormonrendszert károsító, rákot okozó vegyszereknek minősülnek.

A főtitkár-helyettes elmondta, az ukrán gazdaszervezetek tisztában vannak mindezzel, és azt kérik, hogy az esetleges csatlakozásuk esetén is legalább 10 évig ne kelljen betartnaiuk ezeket az uniós előírásokat, mert képtelenek lennének teljesíteni. Ilyen feltételek mellett termelt terményekkel akarják elárasztani a magyar piacot.

Nem csak egészégügyi probléma

Nagy Viktor szerint ugyanakkor mindez egy piaci kérdés is

A magyar termelőktől érkezett egy visszajelzés: a kereskedők nem akarják mindenáron átvenni a gabonát, hiszen hamarosan jön az ukrán gabona. Ha át is veszik, akkor is olyan minimális áron, ami ellehetetleníti a gazdák további működését.

A temelők álláspontja egyértelmű: nem szabad beengedni az ismeretlen eredetű, ismeretlen vegyszerekkel kezelt ukrán gabonakészítményeket.

A magyar családokat megsarcolják, előnyt adhatnak az ukránoknak

Súlyos következményekkel járhat a Tisza-kormány költségvetése vidéken – jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a kistelepüléseken élő családok megélhetését és a vidéki vállalkozások működését egyaránt veszélyeztetik a kormány intézkedései. Kiemelte, hogy nem csak a jövő évi büdzsé benyújtásával vált világossá a kormány vidékpolitikájának iránya, hanem az elmúlt fél év intézkedései is azt mutatják, hogy a kistelepüléseken élők rosszabb helyzetbe kerülhetnek.

– Bóna Szabolcs agrárminisztertől nem egyszer elhangzott egy-egy olyan mondat, hogy a magyar gazdáknak fel kell készülni arra a versenyre, amit az ukrán termékekkel szemben tapasztalnak majd, és ahelyett, hogy ehhez a felkészüléshez, hogy uram bocsá versenyelőnyben legyenek a magyar gazdák, vagy legalább versenyben tudjanak maradni a magyar gazdák. Érdemi segítséget tudjon nyújtani az agrárkormányzat, ezt nem látjuk, ezzel szemben engedményeket tesz az ukrán fél számára, és ez ijesztő – szögezte le Gyopáros Alpár.