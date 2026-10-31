Ezermilliárdos adóemelést hoz a 2027-es költségvetés

Éjfél előtt nem sokkal benyújtotta a jövő évi költségvetés tervezetét a pénzügyminiszter az Országgyűlésnek. A 2027-es büdzsé jelentős átrendezéseket tartalmaz, miközben megvágja az Orbán-kormány jóléti intézkedéseit. Több pénz jut jövőre családi pótlékra és egészségügyre, viszont kevesebb lakástámogatásra és beruházásokra.

Benyújtották a 2027-es költségvetés tervezetét (Forrás: Facebook)

Már jóelőre mentegették

Az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként jellemezte a miniszterelnök a 2027-es büdzsé tervezetét még a múlt héten. Az új költségvetést később már mentegetni kezdte Magyar Péter.

– Nyilván mindig lesznek olyanok, akiknek a félig tele pohár, félig üres, mi azon dolgozunk a továbbiakban is, hogy minél többen legyünk olyanok, akiknek félig tele van már, majdnem tele van, de ez egy hosszú út – fejtegette a kormányfő. Pénzügyminisztere, Kármán András is magyarázkodásra kényszerült, és azt mondta: „Nehéz örökség, ahonnan el kell indulnunk.”

A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat fő számai megerősítik Magyar Péter és Kármán András nemrég tett bejelentéseit: a kormány az idei, 7 és fél százalékos költségvetési hiányt jövőre 4,9 százalékra akarja leszorítani. Emellett az euróbevezetés feltételeinek teljesítését is ígérik.

Magyar Péter a kampányában több forrást ígért az egészségügyre, az oktatásra, ez a most benyújtott dokumentumban is tükröződik: az egészségügy 12 és fél százalékkal kap többet, a gyermekvédelem is több forráshoz jut, illetve megduplázzák a családi pótlékot. A büdzsé tervezete tartalmazza a béremelések mértékét is, ám ez több ágazatban is elégedetlenséget váltott ki. Az egészségügy és a rendvédelem területén dolgozók is magasabb juttatásra számítottak.

Ezermilliárdos adóemelés

Ráadásul a dokumentum jelentős adóemeléseket is tartalmaz – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság újságírója. Járdi Roland rámutatott: ha összeszámoljuk, közel ezermilliárd forint adóemelést tartalmaz ez a költségvetés, a vagyonadó a gazdasági szereplőktől 200 milliárdot fog elvenni.

Az Orbán-kormány intézkedéseiből sem mindent tart meg a kabinet: szűkítik az édesanyák adómentességének körét, kivezetik az árrésstopot, az Otthon start programot pedig a Wekerle plusz program váltja. Bár a nyugdíjminimumot emelik, a 14. havi nyugdíj további részleteinek kifizetését sem folytatják, helyette nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnek be.