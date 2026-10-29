Magyar Péter működő országa: zúgolódó rendőrök és tanárok

Harminckét neves jogi és közéleti szereplő tiltakozik nyílt levélben az új kabinet rendőrállam-építési gyakorlata ellen, miközben a rendőrök zúgolódnak, a tanárok pedig a sztrájkhajlandóságot mérik fel. A feszültséget fokozza, hogy az uniós LIBE bizottság tagjai lebuktatták Magyar Péter kormányfőt, aki kettős beszéd révén téveszti meg a magyarokat LMBTQ és migrációs témában.

Magyar Péter ígéretei és a valóság

A Hír TV adásában a vendégek rámutatnak: az emberséges és működő Magyarország szlogenjével kampányoló Tisza-kormány hazugságai miatt egyszerre nő az elégedetlenség a rendvédelemben és az oktatásban. A jogtudósok tiltakozása mellett a brüsszeli delegáció kijelentései is igazolják, hogy a miniszterelnök itthon elhallgatja a migrációs paktum és a genderlobbi elvárásainak átvételét.



Műsorvezető: M. Kovács Róbert

Borbély Zoltán ügyvéd

ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász

Toroczkai László elnök, Mi Hazánk