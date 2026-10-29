Jogállami aggályok, újabb uniós elvárások és Bódis Kriszta feljelentései

Aggodalom: több tucat jogász veszélyben látja a jogállami garanciákat. A jogállamiság kérdését a jogászok tízpontos nyilatkozata állította előtérbe. Elvárások: a LIBE-bizottság küldöttsége üdvözölte a gyermekvédelmi törvény módosítását, de az LMBT-jogok további bővítése terén is változtatásokat sürget. Regulázás: Bódis Kriszta kapcsán a kommentelők elleni feljelentések kerülnek terítékre: közlése szerint 12 per folyik, és újabb 25 bejegyzés ügyében készülhet jogi lépés. A HírTV beszámolója

Hol húzódnak a jogállam és a szólásszabadság határai?

A Komment vendégei Szakács László, a Szocialisták és Demokraták alelnöke, Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Kósa András újságíró és Filep Dávid, a Nemzeti Kommunikációs Hálózat ügyvezetője. Hol a határ a jogállami elszámoltatás és a túlzott korlátozás, illetve a jogos kritika és a rágalmazás között? A LIBE-küldöttség sajtótájékoztatója