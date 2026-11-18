Nagyon komoly megszorítást jelentő csomag – jellemzte a jövő évi költségvetést Sebestyén Géza közgazdász, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a GDP 2,6 százaléka a hiánycsökkentés mértéke. Ez a 2008-as hasonló adat duplája, akkor 1,3 volt ugyanez az érték.

A hiánycsökkentés ugyanakkor azt is jelenti, hogy az elvonások – köztük az adók is – nagyobbak lesznek, és mindemellett kevesebb támogatást, juttatást kapnak a különböző gazdasági szereplők, a nyugdíjasok, vállalatok, a dolgozók, vagy az édesanyák.

Külön problémát jelent a negatív gazdasági környezet

Minden gazdaságpolitikai tankönyv egyetért abban, és a gyakorlat is ezt igazolja, hogy ha a külső környezet nem megfelelő, akkor fontos lenne, hogy kormányzat belépjen, és a kieső keresletet valahogy pótolja a saját megrendeléseivel.

Támogatni kellene a gazdaságot, nem pedig megszorítani – összegzett Sebestyén Géza közgazdász.