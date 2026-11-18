A Tisza 2027-es büdzséje az átverés költségvetése – mutatott rá sajtótájékoztatóján Palóc André. A Fidesz országgyűlési képviselője felsorolta azokat az adóváltozásokat, amelyek jövőre érintik majd az embereket és a vállalkozásokat. Kitért az otthonteremtési program, a fix 3 százalékos kamattal felvehető Otthon start, az árrésstop és az autósokat segítő védett üzemanyagár kivezetésére is.

Majdnem a felére lassul vissza 2027-ben a béremelkedés üteme a költségvetés tervezete alapján. A legtöbb vállalkozás nem tud béreket emelni, azon aggódik, hogy meg tudja őrizni a munkahelyeket – emelte ki a képviselő. Szerinte a kormánynak tisztán kellene beszélnie a változásokról, és be kellene tartania azokat a béremelési ígéreteket, amelyeket a kampányban tettek.