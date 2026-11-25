– A jogszabály utóélete a parlamenti elfogadást követően többrétű, tehát egyrészt most a köztársasági elnöknél pattog a labda, ha lehet így fogalmazni sporthasonlattal, ő dönthet arról, hogy megküldi-e a jogszabályt az elfogadott jogszabályt az alkotmánybírósághoz egy norma kontroll eljárásra vagy pedig visszaküldi az országgyűlésre megfontolásra, amennyiben az országgyűlés ilyenkor újra elfogadja akkor az majd aláírásra és kihirdetésre kerül, és amennyiben ezek megtörténnek, vagy nem történnek meg, akkor még 50 parlamenti képviselő, tehát az országgyűlési képviselők egynegyede is elküldheti az alkotmánybírósághoz, és hogyha ezek sem vezetnek eredményre, akkor egyéni jogsérelem esetén az érintettek közvetlenül is fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz – mondta el Tallár Ákos sportjogász, ügyvéd, a Ferencváros jogi képviselője.

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