Miközben Magyar Péter korábban átlátható és szigorúan ellenőrizhető kulturális támogatási rendszert ígért, saját államtitkára, Nagy Ervin hárommilliárdot osztott szét versenyeztetés nélkül.

A Tisza politikusai a kérdések elől kitérnek. Szabó László médiaszakértő szerint ráadásul a pénzosztás módja is kérdéseket vet fel: az érintett szervezeteknek egy Google-űrlapot kellett kitölteniük, mindössze 24 órás határidővel.

A Fidesz elvárja, hogy hozzák nyilvánosságra a pénzosztás minden részletét - közölte Szentkirályi Alexandra, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője.

Szentkirályi Alexandra hozzátette: követelik, hogy az ÁVH-ként elhíresült NVVH is indítson nyomozást Nagy Ervin ügyében. És azt ígérte, feljelentést tesznek, ha elindul a pénzek kiosztása.

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