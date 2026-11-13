Megnemtámadási egyezményt ajánlott fel az orosz főtárgyaló

Moszkva megnemtámadási szerződéseket ajánl a NATO-nak, miközben a szövetség az Oroszországgal vívott háborúra készül. Vlagyimir Medinszkij orosz főtárgyaló az Abu-Dzabiban tartott kétnapos orosz–ukrán–amerikai egyeztetés után kijelentette, hogy a tárgyalások központi témája az európai biztonsági architektúra átalakítása volt, amelyben egyes kérdésekben közeledtek az álláspontok.

Közben a NATO egy olyan katonai stratégiai forgatókönyvet készít, amelyben a külső katonai missziókból visszahívják a fegyvereseket, hogy felkészüljenek egy európai mozgósításra. Ez nem a békefenntartásról szól, hanem a csapat- és fegyvermozgatásról, és egy kiterjedt, Európában zajló háborúról.

Franciaország bejelentette a dublini csúcson, hogy NATO-elismerésű katonai mesterséges intelligencia központot kíván létrehozni. Ez hogyan működhetne, mit csinál majd: megtervezi a harci cselekményt, összesíti a hírszerzési vagy műholdas adatokat?

A béketárgyalásokkal párhuzamosan folytatódnak az európai hadtestek gyakorlatai Kalinyingrád mellett egy ukrajnai misszióra készülve, de Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap megerősítette az amerikai béketárgyalóknak: továbbra is elfogadhatatlannak tartja külföldi csapatok ukrajnai állomásoztatását.

Franciaország attól tart, hogy Németország tapasztalatlan katonai vezetése akár nukleáris háborúba is sodorhatja Európát, ezért közös katonai doktrína kidolgozását sürgeti Berlinnel – írta a Financial Times. Párizs szerint a német hadvezetés nem rendelkezik kellő nukleáris elrettentési tapasztalattal, így fennáll a veszélye, hogy a tervezett nagy hatótávolságú rakéták Oroszország elleni bevetését Moszkva nukleáris fenyegetésként értelmezi, és atomfegyverekkel válaszol.

Az Európán végigsöprő bombafenyegetési hullám és a kritikus infrastruktúrát érintő biztonsági kockázatok is napirendre kerülnek a dublini csúcstalálkozón, amelyen Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz. Olaszországban szerdán mintegy 6300, csütörtökön további 1800 iskolát érintettek a fenyegetések, miközben Írországban és az Egyesült Királyságban is több oktatási intézményben rendeltek el biztonsági intézkedéseket. A fenyegetéshullám a közlekedésben is megjelent: Calais-nál átmenetileg leállt a vasúti forgalom, a Wizz Air pedig az előző héten 14 járatát érintő bombafenyegetésről számolt be, amelyek miatt két repülőgépet át kellett irányítani.