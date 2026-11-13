Tényi István feljelentést tett Varga Judit vallomása után

Tényi István feljelentést tett a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Varga Judit volt igazságügyi miniszter szerdai bizottsági meghallgatásán elhangzottak miatt.

Varga Judit a meghallgatáson arról beszélt, hogy volt férje, Magyar Péter 2023 januárja és márciusa között titokban készített hangfelvételekkel fenyegette, és állítása szerint ezekkel folyamatos nyomás alatt tartotta őt. Elmondása szerint Magyar Péter a válás lehetőségét is fenyegetésekkel próbálta megakadályozni.

Tényi István szerint az elhangzottak alapján felmerülhet a kapcsolati erőszak és a zsarolás gyanúja, ezért kérte az ügyészség intézkedését.

A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. Deák Dániel politikai elemző szerint Magyar Péter az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának bejelentésével igyekezett átvenni a kommunikációs kezdeményezést, és elterelni a figyelmet a volt felesége által megfogalmazott állításokról.

Az ügyben az ügyészség vizsgálata tisztázhatja, hogy a nyilvánosságra került kijelentések alapján fennáll-e bűncselekmény gyanúja.