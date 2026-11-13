Putyinnak minden európai katonai jelenlét legitim célpont

– Szeretnénk, ha együttműködnének európai szövetségeseikkel annak érdekében, hogy azok végre eldöntsék: békét vagy háborút akarnak-e Ukrajnában – jelentette ki Oroszország elnöke, aki így közölte az orosz elnök az amerikai békeküldöttekkel, hogy országa kész tárgyalni Európával Ukrajnáról.

Vlagyimir Putyin azért fogadta az amerikai delegációt, hogy tájékoztassák őt a hét elején Abu-Dhabiban zajlott, amerikai közvetítésű béketárgyalások eredményeiről, köztük a nagyszabású fogolycseréről. Az amerikai béketárgyalók elmondták, Európa szívesen szerepet vállalna a jövőbeli tárgyalásokban. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy Moszkva sosem zárkózott el a párbeszédtől Európával, ugyanakkor határozottan ellenzi európai csapatok bármilyen formájú ukrajnai jelenlétét, mert az fenyegetést jelent Oroszország biztonságára nézve.

– Mit hallunk tőlük? Azt, hogy amint aláírják a békeszerződést, azonnal csapatokat vezényelnek Ukrajnába. Erről már beszéltünk: ez számunkra legitim célpont, tehát a háború azonnal újraindul – szögezte le Vlagyimir Putyin.

A dublini csúcstalálkozó kulcskérdése

Orosz részről egyre nagyobb a hajlandóság annak elismerésére, hogy Ukrajnáról nem lehet tárgyalni Európa nélkül – erről már a német kancellár beszélt Dublinban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján.

– Mindenekelőtt azt várom az orosz kormánytól és az orosz elnöktől, hogy végre beleegyezzen a közös tárgyalásokba. Ukrajnának, az európaiaknak, az amerikaiaknak és természetesen Oroszországnak is ott kell ülnie a tárgyalóasztalnál. Így nyílhat lehetőség arra, hogy megvitassuk a kérdéseket. Az Európai Unión belül már kialakítottunk kereteket, és arról is egyeztetni fogunk, hogy szükség esetén ki képviselje az Európai Uniót. Ezt azonban zárt ajtók mögött beszéljük meg, nem pedig nyíltan vitatjuk meg egymás között – nyilatkozta a német kancellár.

A dublini csúcstalálkozó egyik kulcskérdése ugyanis az volt, hogy ki képviselje majd az Európai Uniót a békefolyamatban.

A megbeszéléseken részt vett az ukrán elnök is. Volodimir Zelenszkij az egyeztetések margóján az amerikai elnök különmegbízottjaival is beszélt. A találkozót megelőzően Steve Witkoff amerikai megbízott közölte: Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy európai tisztviselők is részt vehessenek a béketárgyalások következő fordulóján. Volodimir Zelenszkij üdvözölte a hírt.