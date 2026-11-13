A Tisza Párt kezdeményezi az isztambuli egyezmény ratifikálását

Mélyen családellenes és szembemegy az Alaptörvényben is szereplő keresztény Magyarország víziójával – mondta Máthé Zsuzsa, miután Magyar Péter bejelentette, hogy kezdeményezi az isztambuli egyezmény ratifikálását. A KDNP országgyűlési képviselője úgy reagált a hírre: az egyezményben szerepelő gender terminológia fontos jogi változásokat hozna magával.

Az isztambuli egyezmény ratifikálásával szigorítják a büntetőjogszabályokat, fellépnek a kapcsolati erőszak ellen, megváltoztatják a szívhangrendeletet, valamint eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét, és megerősítik a várandós nők támogatását. Az Orbán-kormány azért nem támogatta az egyezmény ratifikációját, mert egyes rendelkezései szöges ellentétben állnak a kabinet migrációs politikájával, ezen kívül nem kívánták a nemzeti jog részévé tenni sem a társadalmi nem fogalmát, sem az egyezmény gender-ideológiáját.

Máthé Zsuzsa szerint a miniszterelnök a bejelentett lépésekkel szeretné elnyerni a nők szimpátiáját Varga Judit szerdai parlamenti meghallgatása után. Magyar Péter az isztambuli egyezménnyel, a szívhangrendelet visszavonásával és az esemény utáni tabletták vénykötelességének eltörlésével gesztust tesz a liberális nőügyi szervezeteknek – fejtette ki Takács Péter. A Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: jóindulatú intézkedésnek tűnhet a fogamzásgátló tablettákat egyszerűbben elérhetővé tenni, ám ezek a készítmények veszélyesek is lehetnek. Azért voltak vénykötelesek, mert így tudni lehetett, hogy kik használtak ilyeneket, ha kiderül egy-egy gyógyszerről, hogy hosszú távon rosszindulatú hatásuk van – emlékeztetett.