Rágyújtották az iskolát a tanulókra a bevándorlók

Nem csitula tüntetési hullám, számos francia városban voltak tiltakozások az elmúlt héten és szombaton is. Volt olyan megmozdulás, amlyik békés hangulatú volt, de erőszakos jelenetekre is sor került. Lyonban úgy gyújtotta fel egy iskola bejáratát egy másod- és harmadgenerációs bevándorlókból álló csoport, hogy pontosan tudták, odabent vannak a tanulók is.

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke kilátásba helyezte, hogy megválasztása esetén az egész EU-ban terrorszervezetté nyilváníttatná az Antifát.