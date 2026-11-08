Még küzdenek a krakkói terrortámadásban meglőtt rendőr életéért

A jelenlegi információk szerint hat ember halt meg abban a terrortámadásban, amelyben egy katonai ruhában, félautomata fegyverekkel lövöldöző 24 esztendős férfi nyitott tüzet a járókelőkre.

Az őt ártalmatlanító rendőrök egyike is megsérült, az utolsó információk szerint az életéért küzdenek.

Az elkövető otthonában három halottat találtak, vélhetően a családtagjait.