Krakkó: Nem tudnak magyar áldozatokról

A lengyel bellügyminiszter is megszólalt a történtekről, elmondta, hogy a halottak közül három legyel és egy brit állampolgár van, ketejük személyazonosságát még nem sikerült megállapítani. A sérültek között van az elkövető, két rendőr is, a sérültek többsége lengyel, de vannak közüttük külföldiek is.

Még küzdenek a krakkói terrortámadásban meglőtt rendőr életéért

A támadót ártalmatlanító rendőrök egyike is megsérült, az utolsó információk szerint az életéért küzdenek.

A krakkói támadást terrorcselekménynek minősítették a lengyel hatóságok.