Krakkó: Nem tudnak magyar áldozatokról
A hat halálos áldozat mellett tizenhatan – köztük két rendőr – sebesült meg a krakkói terrortámadásban, magyar érintettről nem érkezett információ.
A lengyel bellügyminiszter is megszólalt a történtekről, elmondta, hogy a halottak közül három legyel és egy brit állampolgár van, ketejük személyazonosságát még nem sikerült megállapítani. A sérültek között van az elkövető, két rendőr is, a sérültek többsége lengyel, de vannak közüttük külföldiek is.
Még küzdenek a krakkói terrortámadásban meglőtt rendőr életéért
A támadót ártalmatlanító rendőrök egyike is megsérült, az utolsó információk szerint az életéért küzdenek.
A krakkói támadást terrorcselekménynek minősítették a lengyel hatóságok.