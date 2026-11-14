Rétvári Bence: Seszták Miklós adja vissza a mandátumát és tisztázza magát a hatóságok előtt

A KDNP frakcióvezetőjeként azt kérem Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát - jelentette be közösségi oldalán Rétvári Bence és azt kérte Seszták Miklóstól, hogy a hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát.

A frakcióvezető úgy fogalmazott, ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak élesen el kell különülnie a politikai közösségtől.

Rétvári Bence hozzátette, Magyar Péter arra akarja felhasználni, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be, ezt a leghatározottabban visszautasítják!