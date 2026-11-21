A Komment extra vendégei ezúttal is értékelték a hét eseményeit. A Tisza-kormány rengeteg ígéretet tett a kampányban, azonban ezek közül alig látszik teljesülni valamelyik is. A költségvetés adóemeléseket tartalmaz, miközben a kétharmadot felhasználva a Tisza Párt már a képviselők hozzászólási idejét is korlátozta, amely természetesen nem vonatkozik Magyar Péterre.