Szalai Piroska fideszes országgyűlési képviselő szerint politikai indíttatás állhat Varga-Bajusz Veronika fogvatartása mögött. Úgy véli, a volt államtitkárnak nem volt köze az NKA-támogatások odaítéléséhez, és szerinte a fogvatartás körülményei is komoly kérdéseket vetnek fel.

Szalai Piroska a Hír TV Napindító című műsorában arról beszélt, hogy Varga-Bajusz Veronikát annak ellenére tartják fogva, hogy a nyilvánosságra került információk szerint a tanúvallomások nem támasztják alá az érintettségét. A politikus hangsúlyozta: a volt államtitkár a szakképzésért és a felsőoktatásért felelt, nem pedig a kulturális támogatásokért.

A képviselő különösen aggályosnak nevezte, hogy Varga-Bajusz Veronikát pszichikai bűnsegédlettel gyanúsítják, miközben szerinte egyelőre nem ismertek olyan meggyőző bizonyítékok, amelyek alátámasztanák a szerepét.

Szalai Piroska a fogvatartás körülményeit is bírálta. A volt államtitkár ügyvédjének beszámolója szerint védencét másik büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol rosszabb körülmények közé került, és a melegvíz hiánya, valamint a hajnali ébresztések is nehezítik a mindennapjait.

A politikus szerint különösen fájdalmas, hogy a háromgyermekes édesanyát elszakították családjától. Úgy fogalmazott, Varga-Bajusz Veronika politikai fogoly lehet, és attól tart, hogy a fogvatartás célja akár egy másokra nézve terhelő vallomás kikényszerítése is lehet.

Szalai Piroska szerint az ügy túlmutat egy büntetőeljáráson: alapvető kérdéseket vet fel a jogállamiságról, az emberi méltóságról és a fogvatartottakkal való bánásmódról.

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