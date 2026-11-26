Jelentős év áll a több mint húsz éve működő Szülők Háza Alapítvány mögött. A szervezet idén tizenegyedik alkalommal rendezi meg gálaestjét, amelynek keretében átadják a Szent Antal-díjakat, elismerve a gyermekvédelem területén dolgozók munkáját. Regős Judit, az alapítvány képviseletében a rendezvény kapcsán arról beszélt, különösen büszkék arra, hogy hosszú évek óta folyamatosan segíthetik a gyermekeket és családokat.

A hagyományos elismerések mellett idén is díjazzák a „Mi hősünk” kategória kiemelkedő fiatalját, aki ezúttal egy határon túli magyar tehetség. Folytatódik az Angyalprogram is, amelynek keretében az adományozók a gyermekek személyes kívánságai alapján vásárolhatnak karácsonyi ajándékokat. A kezdeményezés főangyala idén is Nyári Alíz lesz. Az alapítvány célja, hogy közel ezer gyermek karácsonyát tegye szebbé.

A szervezet azonban nemcsak az ünnepek idején szeretne segítséget nyújtani. Elindítják a Napi Angyal programot is, amely lehetőséget ad arra, hogy az emberek kisebb összegű, akár rendszeres adományokkal egész évben támogassák a gyermekek programjait és közösségi élményeit.

Regős Judit hangsúlyozta: az adományozók számára fontos, hogy biztosak lehessenek abban, segítségük valóban oda jut, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A programokhoz és az adományozáshoz a tegyeljot.hu oldalon lehet csatlakozni. A Szülők Háza Alapítvány célja, hogy egyre több ember váljon angyallá, és minél több gyermek tapasztalhassa meg a törődést, a biztonságot és az összetartozás élményét.

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