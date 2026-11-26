Mindkét lábát amputálni kellett annak a fiatal lánynak, akit több száz méteren keresztül vonszolt maga után az InterCity kedd este Mezőkövesden. A balesetet szenvedett egyetemista segítségére két MÁV-alkalmazott sietett, és nyomókötéssel próbálták csillapítani az erős vérzést. A mentők több életmentő beavatkozás után, válságos állapotban szállították a miskolci kórházba.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Édesanyja az Origónak elmondta, hogy lánya valamennyi csontja eltört, az orvosok életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A család irányított véradásra kéri a segíteni tudókat.

A balesettel kapcsolatban Vitézy Dávid közlekedési miniszter azt írta, hogy a szerelvényben lévő régebbi kocsik nem rendelkeznek az indulást nyitott ajtónál megakadályozó rendszerrel, egyúttal jelezte az új InterCity-k beszerzését.

Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben vonta kérdőre a Tisza-kormány közlekedési miniszterét. Szerinte Vitézy Dávidnak bocsánatot kell kérnie és lemondania a keddi vonatbalesetet követően.