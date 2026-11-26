A beszélgetésben szó esett arról, hogy a minimálbér elmaradó emelése nemcsak a legalacsonyabb keresetűeket érinti, hanem a bérekhez kötött juttatásokon keresztül súlyosan beteg gyermeket nevelő családok anyagi kereteit is szűkítheti.

Sebestyén Géza kitért a vagyonadó mögötti érvelésre és lehetséges gazdasági következményeire, valamint arra, hogy a költségvetésben több területen magasabb bevételekkel és adóterhekkel, más kiadásoknál pedig visszafogás mellett hiánycsökkentéssel számolnak.

Emellett megkérdőjelezte a kampányban hangoztatott, korrupció és túlárazások megszüntetéséből fakadó mozgástér mértékét. Végül az uniós pénzek elköltésének irányairól, a növekvő uniós befizetési kötelezettségekről és a regionális vitákról is szó volt.