A beszélgetésben szó volt arról, hogy az antibiotikumok kizárólag baktériumok ellen hatnak, és egyre több kórokozó válik ellenállóvá a korábban bevált szerekre. A szakember kitért arra is, hogyan ismerhető fel a bakteriális felülfertőződés egy vírusos betegség után, miért fontos a kúra megfelelő hossza, és hogyan óvható a bélflóra, illetve a mikrobiom egyensúlya a kezelés során vagy után. Végül a műsorban a gyorsan terjedő kongói ebola-járvány helyzetét és a megfékezését nehezítő körülményeket is áttekintették.