Éles vita alakult ki a Fővárosi Közgyűlés ülésén Karácsony Gergely előterjesztése miatt, amelynek részeként jelentős létszámleépítést hajtanának végre a főpolgármesteri hivatalban. A tervek szerint a költségcsökkentés következtében 65 dolgozó veszítheti el az állását.

A vita hátterében a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában vállalt takarékossági intézkedés áll. Ennek értelmében a fővárosnak 2026-hoz képest legalább 20 milliárd forinttal kellene csökkentenie működési kiadásait. A tervezet szerint ebből egymilliárd forintot a főpolgármesteri hivatal személyi kiadásainak mérséklésével takarítanának meg.

Az elbocsátások terve több politikai frakciónál is komoly ellenállást váltott ki. A Demokratikus Koalíció és a Fidesz képviselői egyaránt bírálták az intézkedést. Gulyás Gergely Kristóf úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely olyan dolgozóktól válna meg, akik hasznos munkát végeznek a hivatalban. Hangsúlyozta: a döntés különösen érzékeny időszakban vet fel komoly emberi és erkölcsi kérdéseket.

A közgyűlés napirendjén a főváros közbiztonsága is szerepelt. Karácsony Gergely elismerte, hogy ezen a területen még van tennivaló. A Fidesz részéről Szepesfalvy Anna egy komplex közbiztonsági cselekvési terv kidolgozását sürgette, arra hivatkozva, hogy megítélése szerint Budapesten romlik a közbiztonság.

A fővárosi közgyűlés ülésén így a költségvetési megszorítások, a tervezett elbocsátások és a közbiztonság kérdése is komoly politikai összecsapást eredményezett.

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