Sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét

Sajtóinformációk szerint embercsempészet gyanújával őrizetbe vették Orbán Áront, Orbán Viktor testvérét – tudatta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán.

Egyébként a történetről elsőként a miniszterelnök öccséhez köthető Kontroll számolt be, a rendőrség pedig csak ezt követően adott ki hivatalos tájékoztatást az összehangolt akcióról.

A Kontroll hétfőn már háromnegyed tízkor közölte, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda közös akciót hajtott végre Budapesten és Pest vármegye két településén.

A volt miniszterelnök úgy fogalmazott: „A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz.” Orbán Viktor hozzátette, hogy Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik.

A témában Pálfalvi Milán politikai elemzőt kérdezte a Hír TV.