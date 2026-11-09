Nem ment el a Tisza a nemzetbiztonsági bizottság ülésére

Nem vettek részt a Nemzetbiztonsági Bizottság délelőtti ülésen a Tisza-frakció tagjai. Az ülést azért hívták össze, hogy az állambiztonsági iratokat érintő aggályokat felderítsék, illetve a levéltár vezetőjét meghallgassák.

Az eseményt korábban Magyar Péter bohóckodásnak nevezte, és jelezte: a frakció képviselői nem vesznek részt rajta. Apáti István, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke így megállapította a testület határozatképtelenségét.