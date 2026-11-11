Varga Judit: Magyar Péter másfél évig zsarolt egy manipulált hangfelvétellel
Újabb részleteket árult el.
Önök is meg fogják ismerni a "magyarpéteri" poklot - jelentette ki Varga Judit a parlament Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságának meghallgatásán.
A volt igazságügyi miniszter kitért a Tavaszi szél című filmre is, amelyet kegyetlen mesterműnek nevezett, és kijelentette: nem a valóságnak megfelelően mutatja be a történteket.
Varga Judit arról is beszélt, hogy Magyar Péter másfél évig zsarolta egy manipulált hangfelvétellel.