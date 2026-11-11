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Varga Judit: Magyar Péter másfél évig zsarolt egy manipulált hangfelvétellel

Újabb részleteket árult el.

  • Hírek
  • 6 órája
  • Frissítve: 6 órája
  • Forrás: HírTV
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Önök is meg fogják ismerni a "magyarpéteri" poklot - jelentette ki Varga Judit a parlament Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságának meghallgatásán. 

A volt igazságügyi miniszter kitért a Tavaszi szél című filmre is, amelyet kegyetlen mesterműnek nevezett, és kijelentette: nem a valóságnak megfelelően mutatja be a történteket.

Varga Judit arról is beszélt, hogy Magyar Péter másfél évig zsarolta egy manipulált hangfelvétellel. 

 

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