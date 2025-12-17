Videóra vette a halott lányt: elkezdődött a Mackenzie-ügy tárgyalása

Elkezdődött a tárgyalása annak a megrázó ügynek, amelyben Mackenzie Michalski amerikai turistalány vesztette életét a magyar fővárosban. A vádlottak padján ülő ír férfi rezzenéstelen arccal védekezik, szerinte baleset volt, ám az ügyészség álláspontja szerint brutális gyilkosság történt. A bizonyítékok alapján szándékos emberölés történt, hiába állítja a vádlott, hogy a tragédia egy közös megegyezésen alapuló szexuális aktus közben következett be. A szakértők szerint azonban nem a pánik, hanem a holttest eltüntetése dominált a férfi cselekedeteiben. Az internetes keresései a vaddisznókról és a holttest bomlásáról árulkodóak. Videóra vette a halott lányt. Ez a dominancia iránti beteges vágyát jelzi. A család összetörten hallgatta a tárgyalóteremben a részleteket. Az ügyészség 12 év börtönbüntetést kért a férfira. A kriminálpszichológus szerint az eset előre eltervezettnek tűnik, a gyanúsított pedig hidegvérrel cselekedett, amikor Szigligetnél elásta az áldozatát egy bőröndben.