A zalaegerszegi beruházás 210 új munkahelyet teremt + videó

„A magyarok pontosan tudják, hogy ilyen külföldi beruházások nélkül modern technológiára élülő ipar Magyarországon nem jöhet létre" – jelentette ki a miniszterelnök az új Flextronics-gyár átadásán Zalaegerszegen. Orbán Viktor hozzátette: a befektetés az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra segít majd megoldást találni.

A kormányfő kifejtette:

harmincöt milliárd forintos beruházásról van szó, ami 210 embernek ad munkát, ehhez a magyar kormány 7,8 milliárd forintnyi támogatással járult hozzá.

Mint mondta, a magyar kormány meggyőződése, hogy ezek a beruházások kiszámíthatóvá és biztonságossá teszik a jövőt.